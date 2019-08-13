Guatemala’ya Trump yanlısı doktor başkan

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, geçerli oyların yüzde 58'ini alan muhafazakar sağ görüşlü Alejandro Giammattei, ülkenin 51'inci devlet başkanı olacak. Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Vamos Partisi lideri Alejandro Giammattei seçimin ikinci turunda geçerli oyların yüzde 58,8'ini kazandı. Katılım oranının yaklaşık yüzde 41'de kaldığı seçimlerde, Giammattei'nin rakibi Umut Birliği Partisi lideri ve eski first lady Sandra Torres ise yüzde 41 oy aldı. Giammattei, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Artık bayrakları ve ideolojileri bir kenara bırakıp yalnızca farklı bir Guatemala inşa etmenin vaktidir" diye konuştu. Seçim kampanyasını yolsuzluk, işsizlik ve göçmen konuları üzerine inşa eden tıp doktoru, 63 yaşındaki Giammattei'nin Washington yönetimi ile göçmenle mücadele konusunda işbirliğine gideceği tahmin ediliyor.