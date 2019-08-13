Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kanarya Adaları alev alev

alev alev

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Kanarya Adaları alev alev
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerince yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için 9 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla 230 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yetkililer, başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8'den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanarya Adaları alev alev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN