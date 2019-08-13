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Protestolar uçuşları iptal ettirdi

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Protestolar uçuşları iptal ettirdi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi. Binlerce Hong Konglu, protestolara polis müdahalesinin sertleşmesine tepki olarak sabah saatlerinde havalimanının ana terminalini, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti. Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, şiddet ve suça dönen gösterilere karşı hoşgörü ve merhamet gösterilmeden sert tedbirler alınması gerektiğini savundu.
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Protestolar uçuşları iptal ettirdi
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