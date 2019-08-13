Saldırganı durdurdu kahraman oldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camisi'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı. BBC'ye konuşan Muhammed Refik saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi. Saldırgana sol tarafından sarıldığını ve onu yere düşürdüğünü anlattı. 20 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Norveç Polisi bir kişinin yaralandığı olayı terör şüphesiyle soruşturuyor.