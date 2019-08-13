Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Saldırganı durdurdu kahraman oldu

Saldırganı durdurdu kahraman oldu

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Saldırganı durdurdu kahraman oldu
Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Al-Noor Camisi'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, 65 yaşındaki Muhammed Refik'in saldırganı durdurması olduğu ortaya çıktı. BBC'ye konuşan Muhammed Refik saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi. Saldırgana sol tarafından sarıldığını ve onu yere düşürdüğünü anlattı. 20 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Norveç Polisi bir kişinin yaralandığı olayı terör şüphesiyle soruşturuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırganı durdurdu kahraman oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN