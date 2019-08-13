Türkiye, İİT’de İslam âleminin sesi oldu

BUGÜN NELER OLDU

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "Türkiye, başarılı geçen üç yıllık İİT Zirve Dönem Başkanlığında teşkilatın görünürlüğü ve Filistin konusu başta olmak üzere dünyanın herhangi bir yerindeki Müslümanların karşılaştığı sorunlara kadar İslam dünyasının en önemli meselelerine ilişkin çok ciddi inisiyatifler geliştirdi" dedi. İİT Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geçen ay Cidde'de başlayan Kulaklıkaya, İİT'ye bir Türk genel sekreter yardımcısı seçilmesinin Türkiye'nin başarısı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Zirve Dönem Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantılardan ikisinin Kudüs ile ilgili olduğunu ve Türkiye'de düzenlendiğini hatırlattı.Öte yandan Arap Birliği ve Dünya Müslüman Alimler Birliği, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail polisinin fanatik Yahudiler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya önceki gün baskın düzenlemesi ve Filistinlilere saldırmasını kınadı. Arap Birliği, "Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'e yönelik uyguladığı siyasetin yansıması" değerlendirmesinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Mescid-i Aksa'daki saldırıya tepki göstererek İsrail'in "yüzyılın aşağılamasını" Filistinlilere dayattığını belirtti.