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, ’daki camiyi halka kazandırdı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Türkiye, Kolombiya’daki camiyi halka kazandırdı
TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki en büyük ve merkezi cami olan Ebu Bekir Sıddık Camii'nin tadilatını yaptırdı. Bogota'da yaşayan Suriye, Lübnan ve Mısırlı Müslümanların oluşturduğu cemaatin en büyük camisi olan Ebu Bekir Sıddık Camii'nin abdesthanesi yeniden düzenlendi. Kutsal günlerde ve cuma namazlarında dağıtılan yemeklerin hazırlandığı mutfağın da onarımı yapılarak, ekipman ve eşya hibe edildi. Caminin minaresi Türk-İslam motifleriyle kaplandı, çevre düzenlemesi yapıldı.
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Türkiye, Kolombiya’daki camiyi halka kazandırdı
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