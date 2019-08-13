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UMH: “Hafter’e müdahale edin”

Giriş Tarihi: 13.8.2019
UMH: “Hafter’e müdahale edin”
LIBYA Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), uluslararası topluma, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılarına müdahale çağrısında bulundu. UMH'ye bağlı Dışişleri Bakanlığı, bölgede güvenlik konusunda kaos yaşandığı, bu duruma Trablus'a yönelik saldırılarla askeri ve güvenlik kurumlarındaki bölünmelerin neden olduğu ifade edildi. Bingazi kentinde bomba yüklü araçla önceki dün gerçekleştirilen saldırıda BM çalışanı 3 kişi ölmüş, 3 BM çalışanı ve çok sayıda sivil yaralanmıştı.
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UMH: “Hafter’e müdahale edin”
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