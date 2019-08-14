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’da iki Türk kadına

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Almanya’da iki Türk kadına ırkçı saldırı
Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi. 37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi. Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.
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Almanya’da iki Türk kadına ırkçı saldırı
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