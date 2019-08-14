Cami saldırısı iki ülkeyi birbirine düşürdü

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Norveç'in Barum kentinde 21 yaşındaki Philip Manshaus'un cumartesi günü El-Nur İslam Merkezi adlı camiye yönelik saldırı düzenlemesi ve bir kişiyi yaralamasının ardından, Norveç bu saldırının faturasını İsveç'e kesti. Norveç Başbakanı Erna Solberg, saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi. Aşırı sağ örgüt "İskandinav Direniş Hareketi"nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Başbakan Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir" ifadelerini kullandı.Söz konusu grupların Norveç'e gelerek eylem yaptıklarını kaydeden Solberg, bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Norveç Başbakanı Solberg'nin açıklamasına İsveç'ten çok sert yanıt geldi. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Solberg'inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, "dönüp aynaya bakmasını" istedi. Ayrıca konu hakkında ülkenin en büyük gazetesi Aftonbaldet'e açıklamalarda bulunan Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım" ifadelerini kullandı.NORVEÇ gazetesi VG'nin haberine göre cami saldırısının faili Philip Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde yönetimi Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi. Norveç basını, saldırgan için "ırkçı terörist" tabirini kullanırken, Oslo'da öğrenci olduğu belirtilen şüphelinin saldırıyı gerçekleştirmeden önce kendisine ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından "Irksal savaşı gerçek hayata taşımalıyız." ifadelerini kullandığı ve Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant tarafından seçildiğini vurguladığı öne sürüldü. Öte yandan önceki gün"cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Philip Manshaus'un avukatı suçlamaları reddetti. Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi.