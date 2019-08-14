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askeri ’a sığındı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında görev yaptığı birlikteki baskılara dayanamayan bir Ermenistan askeri Azerbaycan'a sığındı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Fuzuli bölgesinde bağlı bulunduğu birlikten firar eden Aro Kazaryan isimli Ermenistan askeri, Azerbaycan askerlerince teslim alındı. Kazaryan'ın, sorgusunda, kendisine gayri insani davranıldığı için birliğini terk ettiğini belirttiği ifade edildi. Kazaryan'ın, komutanları ve diğer askerlerce fiziksel ve psikolojik baskılara maruz kaldığı, bedeninin yara içerisinde olduğu kaydedildi. Askerin tedavi altına alındığı belirtildi.
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Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı
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