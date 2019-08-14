İngiltere’de Arakanlı mülteciler sergisi

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere'nın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezi ziyaretçilerine dünyanın en büyük mülteci kampını gözlemleme fırsatı verdi. Bangladeş'in güneyindeki ormanlarda yer alan ve yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan mülteci kampı, Londra'da bir alışveriş merkezinde sergilendi. İnsani yardım hareketi Kızılhaç tarafından oluşturulan etkileşimli sergide alışveriş merkezinin ziyaretçileri, 2017'den itibaren Myanmar ordusunun şiddet eylemlerinden kaçan Arakanlılardan oluşan 1 milyona yakın mültecinin nasıl şartlarda yaşadığını görme imkanı buldu.