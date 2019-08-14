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’da Türkçeye ilgi artıyor

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Sırbistan’da Türkçeye ilgi artıyor
Sırbıstan'da Türkçeye öğrenmeye talep her geçen yıl artmaya devam ediyor. Novi Pazar, Smederevska Palanka şehrinden sonra Kragujevac şehrinde de Türkçe kursları başladı. Kragujevac Belediyesi Gençlik Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen Türkçe kursu öncesinde kursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Stefan Nikezi Sırpçanın içerisinde binlerce Türkçe kelimenin olduğuna vurgu yaparak "Yunus Emre Enstitüsü ile ilk önce Türkçe film gösterimi gerçekleştirdik. Daha sonra irtibatı koparmadan Türkçe kurslarının açılmasını sağladık. Bu işbirliğimiz önümüzdeki dönemlerde de kültür sanat etkinlikleri ile devam edeceğini düşünüyor ve ümit ediyorum" dedi. 9 haftalık Kragujevac Türkçe kursu sonunda kursiyerler sınava tabi tutulacak ve ardından sertifikalarını alabilecek.
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Sırbistan’da Türkçeye ilgi artıyor
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