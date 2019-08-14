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'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü!

'nin güneyinde bir askeri üsse, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 22:08
Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırganlar, Aşağı Şabelle bölgesinin Awdhegle kasabasındaki askeri üssün girişinde bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Bu patlamadan dakikalar sonra içeri giren ikinci bir bomba yüklü araç daha patlatıldı.

Saldırıda ordu radyosunda görevli bir foto muhabiri ve 6 asker hayatını kaybetti. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist de öldü.

Yerel medya, olayda 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Barış gücü olarak görev yapan Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) desteklediği Somali kuvvetleri, bu ayının başında Awdhegle kasabasını eş-Şebab'dan geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Somali'de bomba yüklü araçla askeri üsse saldırı: 7 ölü!
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