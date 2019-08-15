24 saatte 60 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde ordu güçleriyle silahlı muhalifler arasında yoğunlaşan çatışmalarda 24 saatte (salı sabahından çarşamba sabahına) 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli kuruluş, orduya bağlı birliklerle Heyet Tahrir el Şam'ın İdlib kenti ile Lazkiye kırsalındaki çatışmasında 29 asker ile Tahrir el Şam'a mensup 30 savaşçının hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer yandan Beşar Esad rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor.



ÜÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Suriye jetlerinin Türkiye sınırına yakın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında 3'ü Han Şeyhun'da olmak üzere 6 sivil yaşamını yitirdi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının önceki gece düzenledikleri saldırılarında 3 çocuk yaşamını yitirdi. Rusya ve İran destekli Suriye ordusunun İdlib'i kuşatma girişimi kapsamında son bir haftadır çatışmalar yoğunlaşmış durumda. Rejim ve destekçilerinin, Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Salihiyye, Kefersecne, Medaya ve Ermanaya köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

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