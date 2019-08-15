Sydney saldırganı Kıbrıslı Türk çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya medyası önceki gün Sydney kent merkezinde bir seks işçisini öldürüp bir kadını daha bıçakladıktan sonra başka kişilere saldırmaya çalışırken çevredekilerce yakalanan saldırganın Mert Ney adlı bir Kıbrıslı Türk olduğunu duyurdu. Sydney Emniyet Müdürü Mick Fuller dün sabah düzenlediği basın toplantısında, 20 yaşındaki saldırganla ilgili bilgiler verdi, saldırıda "terör bağlantısı olduğunu düşünmediklerini" söyledi. Fuller, 24 yaşındaki bir seks işçisini öldüren ve yakınlardaki bir otelde 41 yaşındaki bir kadını bıçaklayan Ney'in, "daha fazla insanı öldürmek için' sokağa çıktığını belirtti. Ney'in bir ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü belirtiliyor.