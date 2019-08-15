Trump: Benim suçum yok

Hong Kong'da mahkumların iadesini öngören yeni yasayla yaklaşık iki buçuk ay önce başlayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda taraflara itidal çağrısı yaptı, ABD istihbaratının kendisine Çin'in Hong Kong sınırına asker sevkiyatını yaptığı konusunda bilgi verdiğini belirtti. Trump Twitter'dan bir de Çin'in Hong Kong sınırındaki Shenzen'e doğru konvoy halinde ilerleyen askeri araçların görüldüğü bir görüntü paylaştı. Trump, "Hong Kong'da ABD'nin parmağı var" iddialarına ise "Birçok kişi Hong Kong'da yaşanan olaylardan dolayı beni ve ABD'yi suçluyor. Neden suçladıkları konusunda bir fikrim yok" dedi. Amerikalı diplomat Julie Eadeh ile Hong Kong'taki protestocu grupların liderleri yakın bir tarihte bir araya gelmişti. Pekin yönetimi, Hong Kong'da giderek tırmanan şiddet olayları ile ilgili "terörizm" uyarısında bulunarak ABD'yi şiddet eylemlerine destek vermekle Çin'in iç işlerine karışmakla suçladı.

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