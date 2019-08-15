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Trump'tan 'e skandal talimat!

Başkanı , görülmemiş bir skandala daha imza attı. Daha önce 'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekillerine 'Geldiğiniz yere geri dönün' diyen Trump, bu kez 'e çağrıda bulunarak Demokrat Parti'nin Müslüman kadın vekilleri Somali asıllı ve Filistin asıllı 'ı ülkeye sokmamalarını istedi. İsrail'den yapılan açıklamada vekillerin girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.8.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 19:21
Trump'tan İsrail'e skandal talimat!

Kendisinin en sıkı muahlifleri olan Demokrat Parti'nin ilerici kanadının göçmen kökenli kadın vekilleri bir kez daha hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını ve İsrail'i boykot hareketini destekleyen Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail'e girişine izin verilmemesi çağrısı yapan bir tweet attı.

Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in İsrail ve Yahudi halkından nefret ettiğini iddia eden Trump, şöyle yazdı:

"İsrail, vekiller Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük zayıflık gösterir. Onlar İsrail ve Yahudi halkından nefret ediyor, üstelik görüşlerini değiştirmek için yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan eyaletleri onların yeniden seçilmesi konusunda zorlanacak. Onlar yüz karası!"

Trump'ın bu skandal açıklamasının ardından İsrail'den yapılan açıklamada, vekillerin girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

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Trump'tan İsrail'e skandal talimat!
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