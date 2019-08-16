Başkanlığın bedeli 5 milyar $

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olmanın kendisine 5 milyar dolara mal olacağını ileri sürdü. Pennsylvania'ya yaptığı bir gezi sırasında konuşma yapan Trump, "Başkan olmak bana bir servete mal oluyor. Beş milyar dolar kaybedeceğim. Çünkü her gün biri bana dava açıyor" dedi. ABD Başkanı olmanın kendisine pahalıya mal olacağını belirten Trump, "Bu ayrıcalığa sahip olmak bana tahminim 3-5 milyar dolara mal olur. Ama umursamıyorum. Eğer zenginsen ne kadar olduğu önemli değil. Ben sadece iyi bir iş çıkarmak istiyorum" diye konuştu.