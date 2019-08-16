Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT), Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi." denildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında söz konusu Filistinliyle, bugün aynı bölgede Yahudi yerleşimcilere yönelik "araçlı saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin aynı kişi olup olmadığı ise belirtilmedi.

İsrail Kamu Yayın Kurulundan (KAN) daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen araçlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da yaralı Yahudi yerleşimcilerin tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin ise "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedilmiş ancak sağlık durumuna ilişkin detay verilmemişti.

BARIŞÇIL GÖSTERİYE DE ATEŞ AÇTILAR: 33 YARALI

Bu arada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan bir başka yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden işgalci İsrail askerlerinin 33 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.