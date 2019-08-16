Boynunda birden fazla kırık var

ABD'de dünyaca ünlü siyasetçi ve işadamlarıyla bağlantıları olduğu ileri sürülen ve kız çocuklarını kullanarak fuhuş ağı kurmaktan tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi sonuçları ortalığı karıştırdı. Tutuklu bulunduğu New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde ölü bulunan Epstein'in boynunda birden çok kırık olduğu belirlendi.



'İNTİHAR' DENMİŞTİ

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanan 66 yaşındaki Jeffrey Epstein'ın intihar ettiği belirtilmişti. Ancak ABD basınında intihar bilgisinin şüpheli olduğuna dikkat çekilmişti Basına yansıyan otopsi sonucunun da bu şüpheleri pekiştirdiği yorumu yapıldı. Washington Post'a konuşan bir kaynak bu tür yaralanmaların ancak kendilerini asan ya da başkası tarafından boğulan insanlarda görülebileceğini söyledi. Haberde "Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır" görüşü aktarıldı.



GARDİYANLAR UYUYORDU!

NBC News'teki haberde ise Epstein'ı gözetlemekle görevli iki gardiyanın intihar sırasında uyuyor olabileceğini duyurulmuştu. NBC News'a konuşan kaynaklar, gardiyanların Epstein'ı 30 dakikada bir hücresinde kontrol ediyor gibi gözükmek için kayıt girişlerinde sahtecilik yapıldığından şüphelendiğini söyledi. ABD basınına yansıyan haberlerde ayrıca Epstein cesedinin bulunmasından 1-2 saat önce öldüğü öne sürüldü.



ÜNLÜLERLE ILIŞKISI TARTIŞILIYOR

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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