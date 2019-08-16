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’da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı

’da bir gaz dolum istasyonunda meydana geldi. O anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 12:15

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tenkerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu. Patlama sonucunda oradan geçen 1'i polis, 2'si ABD ve İngiliz vatandaşı turistler olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

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Kamboçya’da 2 tonluk LPG tankı patladı: 13 yaralı
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