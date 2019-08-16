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’da 3 Rus denizci kaçırıldı

’da bir kargo gemisine saldıran korsanlar, 3’ü Rus, 8 denizciyi kaçırdı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamerun’da bulunan Douala Limanı yakınlarında bayraklı “Marmalita” isimli gemiye saldırı yapıldığı duyuruldu. Bakanlık gemide bulunan toplam 8 denizcinin kaçırıldığını belirtti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 16:39
Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı

Kaçırılan gemicilerden 3'ünün Rus denizci olduğunu ifade eden Bakanlık, gemicilerin kurtarılması için Rusya'nın Kamerun büyükelçiliği aracılığıyla çalışmalara başlanıldığını duyurdu.
Kamerunlu yetkililer tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, bir kargo gemisine saldırı gerçekleştiği ve bu saldırıda 8 kişinin kaçırıldığı kaydedilmişti.

Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest

Kamerun'da bazı kaynaklar ise korsanların Nijeryalı olduğunu ileri sürerek, kaçırılan denizciler için fidye talep edilme ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etti.

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Kamerun’da 3 Rus denizci kaçırıldı
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