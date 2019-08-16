Martı sürüsüne çarpan yolcu uçağı tarlaya indi

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Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareketle Kırım'ın Simfrepol kentine giden 233 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yaptı. Sağlık Bakanlığı, Moskova'daki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı'nın yaklaşık bir kilometre dışında bir mısır tarlasına inen uçaktaki yolculardan biri ağır 23'ünün yaralandığını bildirdi. Ayrıca bakanlık aralarında 5 çocuğun da bulunduğu yaralıların hastanelere nakledildiğini, kazada hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığını duyurdu. Uçağın, büyük kuşlara çarpmasının ardından motorunda küçük çaplı yangın çıktığı ve tarlada gövdesinin üzerine indiği aktarıldı.Rus yetkililerin ve Rus medyasının uçağın indiği semtin adına atıfla "Ramensk mucizesi" olarak tanımladığı kazada, uçağın pilotu Damir Yusupov da başarılı bir iniş gerçekleştirerek can kayıplarının önünde geçtiği gerekçesiyle "kahraman" ilan edildi. Rus medyası, Yusupov'un yaptığı manevrayı 2009'da Hudson Nehri'ne acil iniş yapan ve can kaybının önüne geçen Amerikan Havayolları'na ait uçağın pilotuna benzetti. Rus Sivil Havacılık Birimi Sözcüsü Elena Mikheyeva, acil iniş yaparken uçağın iki motorunun da devre dışı kaldığını, iniş takımlarının arızalandığını belirtti. Uçakta bulunan bir yolcu da, "Kalkıştan kısa bir süre sonra şiddetli bir şekilde sallanmaya başladık. Birkaç saniye sonra da uçağın sağ tarafındaki ışıklar yanıp sönmeye başladı ve bir yanık kokusu gelmeye başladı. Sonra indik ve herkes kaçtı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Ural Havayolları'na ait A321 tipi uçakta 226 yolcu ve 7 kişiden oluşan mürettebat bulunuyordu.