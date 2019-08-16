Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi

'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi

'ın güneydoğusundaki Mon eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 16:59
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi

Şinhua'daki habere göre, Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Thaton bölgesine bağlı Paung kentinde geçen hafta cuma günü meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 6 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 69'a yükseldiği belirtildi.

Bölgede, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın güneyinde Bengal Körfezi'nde etkili tropik fırtınanın getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle son 10 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişi tahliye edilmişti.

Son haftalardaki etkili yağışlar sebebiyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kalmıştı.

Kızılay 4 kıta ve 51 ülkede kurban kesimlerini tamamlarken 4,5 milyon kişinin sofrasına ulaştı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Myanmar'daki toprak kaymasında ölü sayısı 69'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN