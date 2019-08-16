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Timsah çocuğu tekneden kaptı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Timsah çocuğu tekneden kaptı

Filipinler'de 10 yaşındaki bir çocuk, timsah tarafından öldürüldü. Balabac kasabasında yaşanan olayda, küçük çocuk ve iki kardeşi tekneyle birlikte karşı kıyıya geçiyordu. Bir anda ortaya çıkan timsah, teknedeki çocuğu kapaparak suyun altına sürükledi. Talihsiz çocuğun parçalanmış cesedi, bir balıkçı tarafından bataklıkta bulundu. Ülkede hızla gelişen nüfus, hayvanların yaşam alanlarını daraltıyor. Vahşi hayvanlar ve insanların bir arada bulunması nedeniyle sık sık bu tür korkunç vakalar yaşanıyor. DIŞ HABERLER

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Timsah çocuğu tekneden kaptı
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