124 bin kişi kaçtı

Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güneyine saldırılarında Kurban Bayramı boyunca yerinden edilen 124 bin civarındaki sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince 124 bin civarındaki sivilin yerinden edildiğini söyledi.

YENİ KUŞATMA ALANI

Hallac, 19 bin 231 aileden oluşan sivillerin büyük çoğunluğunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamp alanlarına göç ettiğini belirtti. Sivillerin bir kısmının buradan sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yöneldiğini ifade eden Hallac, Han Şeyhun ve civarının kuşatılması tehlikesinin de göç hareketinde etkili olduğunun altını çizdi. Esad rejimi, Rusya'nın desteğiyle Kurban Bayramı boyunca İdlib'in güneyinde ilerlemeyi sürdürmüş ve Han Şeyhun ilçesine yaklaşmıştı. Askeri muhalif kaynaklara göre, rejim Han Şeyhun'u da içine alacak şekilde bölgede yeni bir kuşatma alanı oluşturmayı hedefliyor.



BM: SON 3 AYDA 500 SIVIL ÖLDÜRÜLDÜ

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), son 3.5 ayda İdlib bölgesinde 500'den fazla sivilin öldüğünü açıkladı. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, "İdlib ve kuzey Hama'da çatışmalar arttıkça sivil can kayıpları da artıyor" dedi. Muhaliflerin kalesi olan İdlib'deki can kayıplarının rejim güçleri ve Rusya'nın aralıksız süren hava saldırıları sonucu meydana geldiği belirtildi. Dün de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşim yerlerine Esad rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları bomba yağdırdı. Rejimin saldırılarında 2 kişi, Rus uçaklarının saldırısında ise 13 sivil öldü. 20 kişi de yaralandı.