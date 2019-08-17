Arakanlılar’ın dönüşüne onay

Myanmar ve Bangladeş, şiddet olaylarından kaçan binlerce Arakanlı Müslüman'ın, Bangladeş'teki kamplardan Myanmar'a gönüllü geri dönmesi için ikinci girişim başlattı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan açıklamada, Bangladeş tarafından 22 binden fazla mültecinin isminin Myanmar'a gönderildiği belirtilerek, Myanmar hükümetinin ilk aşamada bunlardan 3 bin 500 kadarının geri dönmesini onayladığı ifade edildi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, Aralık 2018 ile Haziran 2019 arasında en son uydu görüntülerine dayanılarak oluşturulan raporunda, Myanmar hükümetinin mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların yeterli olmadığı belirtilmişti.

BUGÜN NELER OLDU