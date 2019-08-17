‘Hint hükümetinin uygulamaları faşistçe’

BUGÜN NELER OLDU

Pakıstan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir politikalarına ilişkin Twitter'da, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez" paylaşımında bulundu. Han, Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir'de "faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını" ifade etti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Çin ve Pakistan'ın talebiyle, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını görüşmek üzere kapalı kapılar ardında toplanacaağı açıklandı. Bölgede önceki gün yaşanan çatışmalarda 10'dan fazla kişi ölmüştü.