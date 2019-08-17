NSU hâlâ aşırı sağcılara referans oluyor

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Almanya'da Neo- Nazi terör örgütü NSU'nun aşırı sağcılara referans olmaya devam ettiği ortaya çıktı. Sol Parti milletvekili Martina Renner Alman hükümetine verdiği soru önergesinde, yakın dönemde 8'i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU'ya referansla ya da adı kullanılarak kaç tehdit veya saldırının gerçekleştirildiğini sordu. Alman DW ajansının haberine göre hükümet yanıtında, Haziran 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında NSU'nun referans alındığı 35 aşırı sağ saikle işlenen suç kaydedildiği bilgisini paylaştı. NSU'ya atıf yapılan suçların büyük bir bölümünü tehdit ile "anayasayı ihlal eden örgütlerin sembollerinin kullanılması" oluşturuyor. Renner, "NSU, hala referans noktası, çünkü NSU davasının hafif hükümlerle sonuçlandı ve destekçi ağı gerektiği gibi aydınlatılmadı" dedi.