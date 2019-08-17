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Pembe elmasa 65 milyon dolar değer biçildi

Giriş Tarihi: 17.8.2019
Pembe elmasa 65 milyon dolar değer biçildi
RUS Alrosa şirketi, 2017'de Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da çıkardığı pembe elması kasımda satışa çıkarmayı planlıyor. "Gülün Hayaleti (Prizrak rozı)" adlı verilen elmas 14.83 karat ağırlığında. Renkli elmaslar konusunda uzman Fancy Color Research Foundation kuruluşunun yetkilileri elmasın fiyatının 65 milyon dolara kadar çıkabileceği kanısında. "Gülün Hayaleti" müzayedede bu fiyatı bulursa, tarihin en pahalı elmaslarından biri olacak. Bor ve azot karışımları içeren bu gibi elmaslar ender çıkarılıyor.
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Pembe elmasa 65 milyon dolar değer biçildi
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