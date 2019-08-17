Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı!

Suriye sınırında devrildi: 8 asker yaralı!

’te, Suriye sınırında devriye görevi yapan kontrolden çıkarak devrildi.  8 asker yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 09:29
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı!

Kaza akşam saatlerinde Suriye sınır hattında meydana geldi. İddiaya göre, 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolu'nda görevli askerlerin olduğu arazi aracı devriye görevi sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

8 ASKER YARALANDI!

Kazada 8 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Ardından hastaneye giden Cihanoğlu ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN