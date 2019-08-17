Türkiye’ye dil uzatan elçiye büyük tepki

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Balkanlar'daki kardeşlik ortamını sabote etmek amacıyla her fırsatta ırkçı paylaşımlar yapan Kosova'nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj Dedaj bir skandala daha imza attı. Büyükelçi Dedaj, dün sosyal medya hesabından Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da açıldıktan sonra siyasi ırkçı söylemler sonucu saldırıya uğrayan 15 Temmuz Anıtı'nın fotoğrafını paylaşarak bir kez daha Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Skandal sözlere bölgedeki Türk kurum ve kuruluşları büyük tepki gösterirken, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği de sert bir açıklama yaparak Gjergj Dedaj'ı kınadı. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Kuzey Makedonya'nın önde gelen kurumlarından Strateji ve Kalkınma Enstitüsü (ISD) Başkanı Dr. Tuna Eyüp Kahveci, Büyükelçi Gjergj Dedaj'ın sözlerini hadsizlik olarak değerlendirdi. Kahveci, "Kosova Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçisi Dedaj'ın beyanatı ciddiye alınacak bir tarafı olmayan provakatif bir beyandır ki ilk defa da olmamaktadır. Büyükelçi Dedaj, ne mensubu olduğu ne de temsilci olarak görev yaptığı ülkede olmamış bir mesele ile ilgili bir beyanda bulunarak haddi olmayan bir misyonu yerine getirmektedir. Dedaj, bugün bir büyükelçi olarak görev yapabiliyorsa bunun için şükran duyacağı ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiğini biliyor olması gerekir."