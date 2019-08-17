Uçakta tek başına!

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin NEW York kentinde yaşayan yazar-yönetmen Vincent Peone, Aspen'den Salt Lake City'ye uçarken, uçaktaki tek kişi olduğunu öğrenince özel konuk muamelesi gördü. Uçuş öncesinde havayolları personeli rutin süreci takip ederek, Peone'yi uçuşa çağırdı. "Uçuşumuzun tek yolcusu kapıya gelebilir mi acaba?" diyen görevli, ardından Peone'yi CRJ-700 tipi uçağa aldı. Uçağın kapısında hostesler tarafından "Selam Vincent, hoşgeldin. Tek yolcumuz sensin" sözleriyle özel olarak karşılanan Peone, uçağın merdivenlerinde "özel jet" pozu vererek yaşadığı bu deneyimi sosyal medyada paylaştı. DIŞ HABERLER