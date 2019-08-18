İdlib’den kaçanlar çaresizlik içinde

Beşar Esad rejiminin Rusya'nın hava desteğinde İdlib'in güneyinde ilerlemesi üzerine yerinden edilerek Suriye-Türkiye sınırına göçen siviller, çaresizlik içinde barınacak yer arıyor. Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesinden İsa Şakir Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, ilk kez 5 sene önce İdlib'in güneyine göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Buradan ise Suriye-Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine göçmek zorunda kaldıklarını dile getiren Şakir, şunları kaydetti: "Bize olanı biteni kimse görmüyor mu? Nereye gideceğimiz belli değil. Şimdi Serakib ilçesinden sonra nerede sivil topluluğu varsa orada eşyalarımızı indirip çadırımızı kuracağız."

'MUHALİFLER BİRLEŞSİN'

İdlib'in güney kırsalından göç etmek zorunda kalan Muhammed Ahmed de "Barbarca hava ve kara saldırılardan kaçtık. Hama'nın kırsalından, İdlib kırsalından Türkiye sınırı hattına giden yollar araçla doldu taştı" dedi. Ahmed, garantör ülkelere seslendiğini belirterek, "Ülkenin yüzde 80'inden rejimin silindiği dönemi özlüyoruz. Tüm muhalifler tek yürek birleşsin ki rejimin ilerleyişini durdurabilsinler" dedi.

'BİZE YARDIM ETSİNLER'

İdlib'in Kefrenbil ilçesinden Mustafa Abdullah da uluslararası topluma ve özellikle Arap ülkelerine çağrıda bulunan Abdullah, "İnsanlık kaldıysa bize yardım etsinler. Belki evlerimize, topraklarımıza geri döneriz. Ailemiz büyük. Evsiz kaldık. Büyük devletler bize çözüm bulur diye dua ediyorum" dedi.

SINIRA DAYANDILAR

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejimi ve destekçilerinin Kurban Bayramı boyunca süren saldırılar nedeniyle 124 kişi Türkiye sınırına kaçtı.

ANNE İLE 6 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib saldırılarında dün bir anne ile 6 çocuğu öldü.