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Büyükelçisi Amman Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

yönetimi, 'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u İsrail'in 'ya yönelik ihlalleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Büyükelçi Weissbrod'a İsrail hükümetine iletmek üzere, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylem ve ihlallerin acilen durdurulması" talebinin yer aldığı bir mektup verildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:38 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 19:50
İsrail Büyükelçisi Amman Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Süfyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklamada, Büyükelçi Weissbrod'un Bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Kudat, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin, Weissbrod'a, İsrail hükümetine iletmek üzere, "Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm eylem ve ihlallerin acilen durdurulması" talebinin yer aldığı bir mektup verdiğini belirtti.

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Kudat, "Görüşme esnasında Weissbrod'a, Ürdün yönetiminin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın, Mescid-i Aksa'daki mevcut statü ve Yahudilere burada ibadet etme izni verilmesi yönündeki açıklamalarını kınadığı iletildi." ifadesini kullandı.

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Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının "sadece" Müslümanların ibadet alanı olduğunun vurgulandığı kaydedildi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, geçen salı günü Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulunmuştu.Son olarak, Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudiler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Filistinliler, Yahudilerin baskınını engellemek isterken Harem-i Şerif içinde İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşmış, saldırıda 61 Filistinli yaralanmıştı.

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İsrail Büyükelçisi Amman Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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