İsrail, Gazze’yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken; 1 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir Filistinli ise sınıra oldukça yakın olduğu belirtilen saldırı noktasına ulaşmayı başaran ilk yardım ekipleri tarafından bölgedeki Endonezya Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edildi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Mahmut Adil el Valaydeh (24), Muhammed Farid Ebu Namus (27) ve Muhammed Samir el Tramsi (26) olarak açıkladı.