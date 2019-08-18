Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İsrail, Gazze’yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı

, ’yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı

ordusu, ’yi bombaladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 11:34

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken; 1 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir Filistinli ise sınıra oldukça yakın olduğu belirtilen saldırı noktasına ulaşmayı başaran ilk yardım ekipleri tarafından bölgedeki Endonezya Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edildi. Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin kimliklerini, Mahmut Adil el Valaydeh (24), Muhammed Farid Ebu Namus (27) ve Muhammed Samir el Tramsi (26) olarak açıkladı.

YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail, Gazze’yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN