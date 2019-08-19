1 milyon kişi sınırda

Suriye rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle birlikte başladığı saldırıların ardından İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdi. Suriye rejiminden kaçıp Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere yeniden büyük bir göç başladı. Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarında adım atacak yer kalmadı. Bazı çadırlarda 3-4 aile yaşamaya başladı. Bölgedeki zeytin ağaçlarının altında bile yer kalmadığı için bazı aileler geceyi arabanın içinde geçiriyor.



"DÜNYA SEYREDİYOR"

Barınacak yerin kalmadığı sınır hattında akın eden yüzbinlerce insan çaresizlik içinde saldırıların durmasını bekliyor. Bölgeye yardımlarını sürdüren Türk Kızılayı da siviller için yardım çağrısında bulundu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Dünyanın yalnız bıraktığı İdlib'de siviller katliam korkusu ile evlerini terk ediyor. İdlib'in kuzeyine yönelen yüzbinler için çok acil uluslararası koruma ve insani desteğe ihtiyaç var. Türkiye sınırındaki kamplarımızın kapasiteleri doldu, bu kitlesel göç hareketini uluslararası sistem durduramazsa yönetilemez bir kaos ile karşı karşıya kalabiliriz. Türk halkının desteğine ihtiyacımız var. Bağış yazıp 2868'e SMS göndererek 10 TL destek verebilirsiniz ya da http://kizilay.org. tr üzerinden bağışlarınızı iletebilirsiniz" şeklinde Türk halkına seslendi.

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