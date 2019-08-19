Afganistan’da çifte saldırı: 73 ölü, 182 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumartesi gecesi bir düğünde düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların olduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümet Sözcüsü Feruz Beşari, Kabil'in 6. güvenlik bölgesindeki düğün salonu Kasri Dubai'de düzenlenen intihar saldırısının yerel saatle 22.40'ta gerçekleştiğini, intihar bombacısının, üzerindeki düzeneği müzisyenlerin bulunduğu, çocukların ve düğüne katılanların eğlendiği sahneye yakın bölümde patlattığını bildirdi.Afganistan'ın Belh eyaletinde pazar günü yol kenarına yerleştirilen bir bomba da en az 10 kişinin yaşamına mal oldu. Emniyet yetkilisi Adil Şah Adil ülkenin kuzeyindeki Davlatabad bölgesinde yaşanan saldırıda 10 ila 12 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti. Hayatını kaybedenlerin Mezar-ı Şerif'e giden büyük bir aracın içinde oldukları kaydedildi.