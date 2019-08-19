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'ta elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı

'ta terör örgütü elebaşı Ebubekir Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden birinin yakalandığı duyuruldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 15:42
Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden birinin yakalandığı duyuruldu.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde askeri istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın üst düzey kadrosundan bir kişi yakalandı.

Açıklamada, yakalanan teröristin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi, ancak DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın örgütün sözde emirlerinden biri olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yakın sözde emir yakalandı
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