İsrail bir günde iki kez Gazze’yi hedef aldı: 6 Filistinli öldü

BUGÜN NELER OLDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehri yakınlarında helikopterler ve tanklarla açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Öte yandan cumartesi gecesi Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, Muhmut el- Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) İsrail askerleri tarafından şehit edildi. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüler bölgesinde silahlı olduğu ileri sürülen gençlere savaş helikopterleri ve tanklarla ateş açıldığını duyurdu. Üç genç, saatler sonra kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Gençlerin naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşınırken, şehit düşen gençlerin ailelerin yakınları İsrail'in Filistin halkına karşı kullandığı orantısız güce birkez daha isyan etti.