Nijerya'daki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

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'daki silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden 'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 16:26

Ülkenin kuzeyindeki Katsina eyaleti polis sözcüsü Anas Gezawa, dün gece ve bu sabah düzenlenen saldırılarda Jibia'da 4, Dantakuri 'de 11 ve Danmusa'da 2 olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıların köylülere ait hayvanları çalmak isteyen silahlı çeteler tarafından düzenlendiğine dikkati çeken Gezawa, "Bazı köylüler hayvanlarını korumak için silahlı kişilerle mücadele ederken hayatını kaybetti." dedi.

Gezawa, bölge halkına adam kaçırma, hırsızlık ve silahlı soygunlara karşı güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

Nijerya polisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ülkede son yıllarda artan silahlı çetelerin saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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