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- sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

'nda yaşanan çatışma sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:58
Pakistan-Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışma sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot'ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdi, 1 sivil de yaralandı.

Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurmuştu.
Hindistan'ın, Cammu Keşmir'in özerkliğini tanıyan anayasa maddesini iptal etmesinin ardından bölgede gerilim ve tansiyon yükselmeye devam ediyor.

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Pakistan-Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı
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