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Hastanede akılalmaz olay! 5 hastayı döverek öldürdü

'da akılalmaz olay!38 yaşındaki Psikiyatri hastası bir anda diğer hastalara saldırmaya başladı. Saldırıya uğrayanların üçü olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi saldırının ardından hayatını kaybetti. Hastana müdürü "Her şey bir dakikadan kısa sürdü" açıklamasında bulundu!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 15:17
Hastanede akılalmaz olay! 5 hastayı döverek öldürdü

Yetkililer, olayın dün ülkenin kuzeydoğusunda Sapoca kentinde meydana geldiğini, 38 yaşındaki hastanın bir anda diğer hastalara saldırdığını bildirdi.

Saldırıya uğrayanların üçünün olay yerinde, biri 88 yaşında iki kişinin saldırının ardından yaşamını yitirdiği, birçok hastanın da yaralandığı belirtildi.

"HER ŞEY BİR DAKİKADAN KISA SÜRDÜ"

Olay üzerine istifa eden hastane müdürü Viorica Mihalascu, "Her şey bir dakikadan kısa sürdü" diyerek, saldırganlaşan hastanın öncesinde böyle bir trajedi yaşanacağına dair belirti göstermediğini söyledi.

Romanya Sağlık Bakanlığı da hastane çalışanlarının, iş yerinde ihmalle suçlandıklarını açıkladı.

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Hastanede akılalmaz olay! 5 hastayı döverek öldürdü
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