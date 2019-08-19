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, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki /'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:58
TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" denildi.

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TSK, Tel Rıfat'taki taciz ateşine karşılık verdi!
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