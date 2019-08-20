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Ekrem Bey, gazeteci kıyımını durdurun...

İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı ’nun talimatıyla İstanbul Büyük şehir Belediyesi Medya Anonim Şirketinden 50 kişinin çıkartılması üzerine medya çalışanı kıyımına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.8.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 12:49
Ekrem Bey, gazeteci kıyımını durdurun...

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ekrem Bey seçim öncesi kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız demişti. Oysa bugünlerde 50 emekçi gazeteciyi, basın çalışanını işten çıkardı diyerek şunları söyledi: "Ekrem Bey seçim öncesi emekten, alın terinden, kul hakkından bahsetti. Kimseyi mağdur etmeyeceğim dedi. Gelir gelmez 50 kişinin işine son verdi. Bu medya çalışanlarına yapılan uygulamayı kınıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Hani sadece emeğine bakarım, siyasi görüşüne bakmam demiştiniz. Herkes ailesini geçindirmeye uğraşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu masum insanların ekmeğiyle oynamayın. Bu yanlıştan dönün"

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Ekrem Bey, gazeteci kıyımını durdurun...
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