Hollywood yıldızlarının Türk pizzacısı başarı ödüllerine bir yenisini ekledi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğan Hakkı Akdeniz hayalinin peşinde koşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Buradaki ilk yıllarında ekonomik sorunlarla boğuşan, hatta evsiz kalarak bir süre New York sokaklarında yaşayan Akdeniz yılmadı ve ABD'nin en ünlü pizza zincirleri arasına giren Champion Pizza'yı kurdu.

Şimdi başta Hollywood yıldızları olmak üzere birçok ünlü isim Akdeniz'in kurduğu Champion Pizza'nın müdavimleri arasında.

1997 yılında önce Kanada'ya ardından ABD'ye giden Akdeniz 2009 yılında yakınlarından borç alarak küçük bir pizzacı açtı.

Bir evsiz olarak yaşadığı günleri unutmayan Akdeniz sokaklarda evsizlere ücretsiz pizza dağıtmaya da başladı.

Zamanla işletmesini büyüten ve 7 yeni şube açan genç işadamı ABD'de birçok ödülün sahibi de oldu.

ABD Temsilciler Meclisi, New York Eyalet Meclisi, New Yok Kent Konseyi, Manhattan Belediye Başkanlığı gibi birçok kuruluştan başarı ödülleri alan Akdeniz son olarak Güneydoğu Bölgesi Hispanik Komitesi "Yılın en başarılı insanı" ödülünün de sahibi oldu.

Türkiye'den ABD'ye giden birçok Türk'ün ilk durağı Akdeniz'in pizzacıları oluyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ABD'ye her gittiğinde Akdeniz'in pizzacısına uğruyor. Dünyaca ünlü kalp doktoru Mehmet Öz de sık sık bu pizzacıya gidiyor.

Akdeniz'in pizzasına bayılanlar sadece Türkler değil. Pizzacının sürekli müşterileri arasında birçok ünlü sima var.

Pizzasının ünü dünyaya yayılan Diyarbakırlı işadamının pizzacısına sıklıkla uğrayan ünlülerden bazıları şöyle: Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Mike Tyson, Spike Lee, Morgan Freeman, Paris Hilton, Kim Kardashian, Seth Rogen ve Patricia Hobart