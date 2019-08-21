10 milyar Dünya umudu

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Dünya dışında yaşam konusunda son derece önemli bir araştırmanın sonuçlarına göre Samanyolu Galaksisi içerisinde en az 5 milyar ila 10 milyar arasında Dünya benzeri gezegenin bulunduğu ileri sürüldü. Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2009 faaliyete başlayan NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu verilerini inceleyerek Samanyolu Galaksisi'ndeki Dünya benzeri gezegenlerin sayısını tahmin etmeye çalıştı. Araştırmanın özellikle uzaylı yaşam formlarının veya dünya dışında hayat olasılığının keşfi için tarihi önemde olduğu kaydedildi. Zira bu keşif sonucunda gelecekteki uzay araştırmalarının maliyetlerinin de düşeceği ifade edildi. The Astronomical Journal dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Güneş benzeri yıldızların dörtte birinde dünya benzeri gezegenlerin bulunduğu vurgulanıyor. Bu 'dörtte birlik' oranı sayıya döken uzmanların karşısına sadece Samanyolu Galaksisi'nde 10 milyara yakın dünya benzeri gezegen çıktı. Yapılan keşif sayesinde bu gezegenlerdeki oksijen ve su buharı araştırılacak. Özellikle 2020'li yılların ortalarında uzaya fırlatılacak olan Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Teleskobu'nun (Wide-Field Infrared Survey Telescope/WFIST) öncelikle bu gezegenlerdeki yaşam ihtimalini inceleyeceği kaydedildi. Uzaklık konusundaki araştırmaların sürdüğünü belirten araştırma ekibi, gezegenlerde sıvı halde su bulunabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.