Esad’a ‘ateşle oynama’ uyarısı

LAVROV

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Beşar Esad rejimine Türkiye'den sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yönelik önceki gün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı. Saldırının, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın bulunduğu bölgeye yönelik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gözlem Noktası'nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok" dedi.Çavuşoğlu, ABD ile varılan Suriye'de güvenli bölge mutabakatına ilişkin ise ABD ile farklı düşünülen konularda uzlaşı olmazsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile girmekte tereddüt edilmeyeceğini ifade etti. ABD ile tesis edilecek müşterek harekat merkezi hakkındaki son durumla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, ABD'den uzmanların gelmeye başladığını, iki ülke askeri yetkililerinin çalışmalarının bölgede devam ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Burada hep söylediğimiz şudur: ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türk konvoyunun yakınına düzenlenen hava saldırısını kınadı. Ortagus, açıklamasında, "Esad rejimi ve müttefikleri İdlib'de sağlanan ateşkese hemen geri dönmelidir. Türk konvoyuna y apılan hain hava saldırının ardından siviller, insani yardım ekipleri ve binalar acımasızca hedef alındı. Bu bitmesi gereken şiddeti kınıyoruz" ifadesini kullandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric de, Türk askeri konvoyunun hedef alınmasının endişe verice olduğunu vurguladı. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Heyet Tahrir el Şam grubunun İdlib'deki saldırılarının sert bir biçimde bastırılacağını söyledi ve Türk tarafının bu konuda bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi. Lavrov, Rus savunma yetkililerinin İdlib'deki duruma ilişkin olarak Türk meslektaşları ile her gün temas halinde olduklarını da belirtti.SURIYE'DE Esad rejimi ve destekçilerinin aylardır yoğun saldırılar düzenlediği İdlib'de çatışmalar sürüyor. Rejime destek veren Rus savaş uçaklarının son saldırılarında 2 çocuk hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Ağı da rejim güçlerinin dün Han Şeyhun'a girdiğini duyurdu. İlçe 2014'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti.SURIYE İnsan Hakları Ağı, Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-19 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 843 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu. BM verilerine göre ise son 4 ayda İdlib'den 400 bin sivil kaçtı.