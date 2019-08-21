Eski ve yeni İpek Yolu'nun merkezinde: Xinjiang ekonomisinden tarihi atılımlar

Şöhret Zakir, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yılda, Xinjiang'ın ekonomik kalkınmasında tarihî başarılar kazanıldığını, tüm etnik gruplardan vatandaşların yaşamlarında da tarihî önemde gelişmeler sağlandığını ifade etti.

EKONOMİ 200 KAT BÜYÜDÜ

Şöhret Zakir, şu bilgileri aktardı: "Bölgenin ekonomik büyüklüğü, 1952 yılında 791 milyon yuan iken, 2018 yılında 1,2 trilyon yuana yükseldi. Bu, enflasyon dâhil edilmediğinde ekonominin 200 kat büyüdüğü, yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 8,3 olduğu anlamına geliyor. 1978 yılında kentlerde yaşayan vatandaşların yıllık ortalama geliri 319 yuan, köylerde yaşayan vatandaşların geliri ise 119 yuan seviyesindeyken, bu sayılar 2018 yılında sırasıyla 32.764 yuana ve 11.975 yuana yükseldi. Yıllık ortalama gelir artışı da kent sakinleri için yüzde 12,3 ve köylüler için yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti. Tüm etnik gruplara mensup vatandaşların giyim, gıda, barınma ve ulaşım koşulları da önemli ölçüde düzeltildi. Gıda, giyim, elektrik ve su eksikliğinin yaşandığı, bölgenin ulaşıma kapandığı günler tarihe karıştı.

Şöhret Zakir, günümüzde Xinjiang'daki toplumsal istikrarın korunduğunu, ekonominin geliştiğini, farklı dinlerin uyum içinde birlikte var olduğunu ve tüm etnik grupların dayanışma, huzur ve mutluluk içinde yaşadığını belirterek, bölgenin tarihteki en iyi, müreffeh ve gelişmiş döneminde bulunduğunu dile getirdi.

ESKİ VE MODERN İPEK YOLU'NUN MERKEZİ KONUMUNDA

Avrasya'nın göbeğinde yer alan Xinjiang, aynı zamanda eski ve modern İpek Yolu'nun merkezi konumunda. 2014 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi olarak tanımlanmasından bu yana Xinjiang, bölgesel avantajlarından ve Kuşak ve Yol inisiyatifinin inşasının getirdiği fırsatlardan tam anlamıyla yararlanıyor. Dış dünyaya açık olan Xinjiang, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi ve Çin'in batıya açılan kapısı olarak inşa ediliyor. 2018 yılında Xinjiang'da gerçekleştirilen toplam ithalat ve ihracat hacmi, 1950 yılına göre bin 481 kat artarak 20 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.

"DIŞA AÇILMANIN SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK"

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Zhang Chunlin, bölgenin gelecek projeksiyonuyla ilgili ise şunları söyledi: "İlk olarak, Urumçi Kara Limanı'nı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesindeki kilit bir proje hâline getirecek bir liman inşa edilmesi planlanıyor. İkincisi, Kaşgar Kalkınma Bölgesi ve Korgos Kalkınma Bölgesi'nin inşası en iyi şekilde tamamlanacak. Üçüncü olarak ise tekstil ve konfeksiyon, elektronik ürün montajı, ticaret ve lojistik gibi ikincil ve üçüncül sektörlerin gelişmesi sağlanacak. Ekonominin dışa dönük olarak gelişmesiyle Xinjiang'ın genel ekonomik gelişimi teşvik edilecek, sınır kapılarının gelişimini hızlandırmak için ondan fazla noktanın konumu değerlendirilerek dışa açılmanın seviyesi yükseltilecek."

YOKSULLUKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR...



Özellikle Xinjiang'ın güneyi, yoğunlaşmış yoksulluğun görüldüğü bir bölge. Bölgedeki yoksullukla mücadele çalışmaları da iç ve dış kamuoyunun ilgi odağı konumunda. Zhang Chunlin, bu konu hakkında şu bilgileri verdi: "2018 yılı sonu itibarıyla bölgedeki yoksul nüfus 8 milyon 171 bine düştü. Yoksul nüfusun toplama oranı 2013 sonunda yüzde 19,4 iken, geçen yıl yüzde 6,1'e indi. Xinjiang'da istihdam olanaklarını artırma ve farklı endüstrileri geliştirme gibi yollarla yoksulluğun azaltılmasında atılımlar kaydedildi.

Zhang, "Güney Xinjiang'da en zor durumda olan Hotan bölgesi. Şimdi, bölgede hayvan yetiştiriciliği büyük ölçüde gelişti. Sichuan eyaletinden satın alınan tavşanların getirilmesiyle bölgede 20 milyondan fazla tavşan ve 100 binden fazla eşek yetiştirildi. Xinjiang'da ormancılık ve meyve yetiştiriciliği sektörleri de süratle gelişiyor. Ülkenin en kaliteli ve en iyi hünnap ve cevizleri bölgede yetişiyor. Bunlar, yoksulluktan kurtulma sürecine de büyük katkı sağladı. Yoksulluğun azaltılması konusundaki güvenimiz tam."