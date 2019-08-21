Eski ve yeni İpek Yolu'nun merkezinde yer alan bölgeden ekonomik hamleler...

Çin'de tarihi İpek Yolu'nun başladığı bölgenin ekonomik büyüklüğü, 2018 yılında 1,2 trilyon yuana yükseldi. Yıllık ortalama gelir artışı da kent sakinleri için yüzde 12,3 ve köylüler için yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.

ESKİ VE MODERN İPEK YOLU'NUN MERKEZİ KONUMUNDA

Avrasya'nın göbeğinde yer alan Xinjiang, aynı zamanda eski ve modern İpek Yolu'nun merkezi konumunda. 2014 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesi olarak tanımlanmasından bu yana bu bölge, bölgesel avantajlarından ve Kuşak ve Yol inisiyatifinin inşasının getirdiği fırsatlardan tam anlamıyla yararlanıyor.

"DIŞA AÇILMANIN SEVİYESİ YÜKSELTİLECEK"

Xinjiang Bölgesi Başkan Yardımcısı Zhang Chunlin, bölgenin gelecek projeksiyonuyla ilgili ise şunları söyledi: "İlk olarak, Urumçi Kara Limanı'nı İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın çekirdek bölgesindeki kilit bir proje hâline getirecek bir liman inşa edilmesi planlanıyor. İkincisi, Kaşgar Kalkınma Bölgesi ve Korgos Kalkınma Bölgesi'nin inşası en iyi şekilde tamamlanacak. Üçüncü olarak ise tekstil ve konfeksiyon, elektronik ürün montajı, ticaret ve lojistik gibi ikincil ve üçüncül sektörlerin gelişmesi sağlanacak."